Fin ar Bed saison 2 : Ciné-rencontre en breton

Cinéma Club 6, le vendredi 11 mars à 20:00

Cinéma Club 6, le vendredi 11 mars à 20:00

Projection en breton, sous-titré en français. La projection sera suivie d’un temps d’échange avec le réalisateur Nicolas Le Borgne. Après avoir perdu son emploi, Marie vit seule, coincée dans une routine sans intérêt. Elle est contactée par Anne, la mère de Klet. Cet homme avait embarqué, par le passé, Marie dans une histoire dangereuse. Elle apprend qu’il est en fuite et en danger de mort. Les deux femmes partent alors à sa recherche. Mais, Marie va rapidement se rendre compte que le danger ne vient pas de là où elle l’aurait imaginé. Plongé dans une atmosphère angoissante et lugubre, un thriller avec au coeur une famille qui se déchire. 1h30 / 2021 / VO Breton ST Français Réalisation : Nicolas Le Borgne Avec : Nolwenn Korbell, Blaithin Allain, Kaou Langoët, Justine Morvan Production : TITA Productions, LYO Productions En Coproduction Avec France Télévisions, Tébéo, TébéSud, TVR, Brezhoweb Ensavoir plus : [https://finarbed.bzh/](https://finarbed.bzh/)

6 € à partir de 14 ans, 5 € moins de 14 ans

Projection de la saison 2 de la série Fin ar Bed (format cinéma) suivie d'un temps de rencontre et d'échange avec le réalisateur Nicolas le Borgne. Cinéma Club 6, 40 Boulevard Clemenceau, 22000 Saint-Brieuc

2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T22:00:00

