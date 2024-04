Fiml documentaire Sejar Auvernha (Faucher en Auvergne) Chameyrat, samedi 6 avril 2024.

Fiml documentaire Sejar Auvernha (Faucher en Auvergne) Chameyrat Corrèze

Pendant plusieurs années, lors de nos collecte en Corrèze, nous avons enregistré les derniers témoignages de ceux qui allaient sejar Auvernha, faucher en Auvergne. Ces jeunes paysans pour quelques semaines au cœur des montagnes du Cantal ou du Puy de Dôme, pour aller « faire la saison). Et tous les jours ils partaient, la faux sur l’épaule, faucher à flanc de montagne. Après quelques semaines éreintantes, ils rentraient au pays, riches de souvenirs… et avec un petit pécule bien gagné. Cinquante ans plus tard, une dizaine de ces témoins corréziens mais aussi auvergnats, évoquent avec émotion, fierté, humour et parfois nostalgie, ces semaines dans les montagnes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06

Salle polyvalente

Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fiml documentaire Sejar Auvernha (Faucher en Auvergne) Chameyrat a été mis à jour le 2024-04-01 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze