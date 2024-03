FIM WORLD SBK 2024 – VIP CIRCUIT DE NEVERS MAGNY-COURS Magny Cours, dimanche 8 septembre 2024.

FIM WORLD SBK 2024 – VIP CIRCUIT DE NEVERS MAGNY-COURS Le MOTUL French Round du Championnat du Monde MOTUL FIM Superbike se déroulera cette année encore sur le Circuit de Nevers Magny-Cours les 06-07-08 septembre 2024.ACCÈS Ouverture du site au Grand Public dès le jeudi 05 septembre 2024, 18h00. L’événement est gratuit pour les moins de 10 ans, accompagnés d’un adulte et sur présentation d’une pièce d’identité valide. Les enfants de 10 à 16 ans inclus bénéficient d’un tarif réduit sur les billets d’accès Grand Public uniquement. Aucun tarif réduit n’est applicable sur les Packs VIP. Les animaux sont strictement interdit dans l’enceinte du Circuit de Nevers Magny-Cours. PADDOCKEn cas de crise sanitaire, le promoteur et le Circuit de Nevers Magny-Cours se réservent le droit de restreindre l’accès au paddock. C’est pour cette raison que l’accès au paddock pour les billets « Enceinte Générale week-end ou dimanche », « Tribune L – Adelaïde Week-end » & « Packs VIP week-end & dimanche » est offert et non inclus.PITWALKL’accès au Pitwalk du vendredi 06 septembre sera d’une durée d’1 heure (horaire à confirmer) après l’activité en piste. Il sera accessible à tous billets week-end « Enceinte générale » et « Tribune L – Adélaïde » et « Packs VIP ».Les packs VIP « Week-end » ont accès en plus au Pitwalk du samedi et dimanche.Les packs VIP « Dimanche » ont accès au Pitwalk du dimanche uniquement. En cas de retard ou d’incident de piste, le promoteur et le Circuit de Nevers Magny-Cours se réservent le droit d’annuler les séances de Pitwalk. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera possible car le Pitwalk est offert et non inclus, pour les billets Enceinte Générale Week-end et dimanche, Tribune Adelaïde week-end et Packs VIP week-end ou dimanche.

Tarif : 230.00 – 315.00 euros.

Début : 2024-09-08 à 23:59

CIRCUIT DE NEVERS MAGNY-COURS . 58470 Magny Cours 58