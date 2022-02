Fils Noirs, Goutte d’Or – Une exposition de Pierre-Antoine Vettorello Cité internationale des arts Paris Catégorie d’évènement: Paris

du vendredi 25 février au mardi 22 mars à Cité internationale des arts

Designer et chercheur français, Pierre-Antoine Vettorello explore la mode de la diaspora sénégalaise, en recueillant des expériences, des photographies et des témoignages de femmes utilisant la mode et le textile comme moyen d’expression. Il entend mettre en lumière les histoires effacées, les généalogies de femmes qui ont joué un rôle dans ce qui est communément appelé « la mode française ».

