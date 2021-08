Châtellerault Hôtel Sully Châtellerault, Vienne Fils et textiles dans Grand Châtellerault : une activité méconnue Hôtel Sully Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

### Quelques chercheurs du CCHA (Centre Châtelleraudais d’Histoire et d’Archives) ont fait des recherches sur le thème du fil et du textile. Ce sont leurs trouvailles qui seront présentées. Pour plus d’informations : le site internet de l’association : [CCHA](http://ccha.fr/) et la page Facebook : [CCHA Facebook](https://www.facebook.com/centrechatelleraudaishistoirearchive)

Hôtel Sully 14, rue de Sully 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

