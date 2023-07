Stage d’initiation au tissage, cardage et filage Fils et entrelacs – Atelier de la Zériba Lévignac-de-Guyenne, 22 juillet 2023, Lévignac-de-Guyenne.

Lévignac-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Participez au stage de tissage et filage, atelier de création proposé par l’atelier de la Zériba qui vous propose une initiation au cardage, filage et tissage. Le matériel vous sera fournis. Repas midi auberge espagnole..

2023-07-22 fin : 2023-07-30 17:00:00. EUR.

Fils et entrelacs – Atelier de la Zériba Le Génibaud – 668 route Baranguet-Bois

Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Participate in the weaving and spinning workshop, a creative workshop offered by the Zeriba workshop which proposes an initiation to carding, spinning and weaving. The material will be provided. Lunch at the Spanish Inn.

Participe en el curso de tejido e hilado, un taller creativo ofrecido por el Atelier de la Zériba, que ofrece una introducción al cardado, el hilado y el tejido. Materiales proporcionados. Almuerzo en el auberge espagnole.

Nehmen Sie an einem Web- und Spinnkurs teil, einem kreativen Workshop des Ateliers de la Zériba, das Ihnen eine Einführung in das Kardieren, Spinnen und Weben anbietet. Das Material wird Ihnen zur Verfügung gestellt. Mittagessen in der Auberge espagnole.

Mise à jour le 2023-07-03 par OT du Pays de Duras – CDT47