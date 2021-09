Fils d’immigré L’Unisson, 18 mars 2022, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Fils d’immigré

L’Unisson, le vendredi 18 mars 2022 à 20:30

Un homme seul sur scène se livre. Il se souvient et nous raconte par bribes des souvenirs de son enfance. Il nous parle de sa famille, de ses grands-parents italiens originaires du Piémont et du Frioul, venus en France dans les années 20 pour fuir la misère, avec valises et enfants sous les bras, pour travailler dans les Houillères (mines de charbon) du Dauphiné. Il nous parle de lui, mais aussi des autres… de tous ces travailleurs étrangers « qui ont fait la France ». Avec humour, émotion et nostalgie, il se fait la voix de milliers d’hommes et de femmes qui ont quitté leur pays dans l’espoir d’un avenir meilleur. Conférence en lien avec ce spectacle le vendredi 18 mars à 14h30 à L’Unisson. Par la compagnie Théâtre du Totem _Avec :_ _Patrick Palmero_ _Ecriture et mise en scène_ _par Zouliha Magri_ _Composition musicale_ _et montage vidéo par_ _Jacques-Yves Lafontaine_ _Scénographie et_ _construction scénique_ _par Hervé Vital_ _et Zouliha Maigri_

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 14€

L'Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle



