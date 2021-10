Albert Théâtre du Jeu de Paume Albert, Somme Fils de Cult Théâtre du Jeu de Paume Albert Catégories d’évènement: Albert

Somme

Fils de Cult Théâtre du Jeu de Paume, 12 novembre 2021, Albert. Fils de Cult

du vendredi 12 novembre au dimanche 14 novembre à Théâtre du Jeu de Paume

Après plus de 20 ans de scène en one-man-show, Eric va tirer sa révérence en solo. Et quel meilleur thème pour conclure, que celui de son quotidien depuis son plus jeune âge entouré de vaches, moutons et tracteurs.

15 € (TR 11 €)

Un spectacle de Chitcatt… le dernier peut-être ?! Théâtre du Jeu de Paume Albert Albert Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T20:30:00 2021-11-12T22:00:00;2021-11-13T20:30:00 2021-11-13T22:00:00;2021-11-14T15:00:00 2021-11-14T16:30:00

