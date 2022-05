Fils de Cacoù, 4 août 2022, .

Fils de Cacoù

2022-08-04 20:30:00 – 2022-08-18

12 22 Joseph, dit Jojo, est un homme jovial à l’accent marseillais prononcé, amateur de plaisirs simples, il occupe ses journées entre parties de cartes et parties de pétanques sans jamais se laisser distraire par le travail. Victor , dit Victor, est un homme réservé à l’accent raisonnable, prévoyant et ne jurant que par le travail.



Ces deux hommes n’ont rien en commun si ce n’est leur pedigree, car ils sont respectivement père et fils, pour le meilleur et pour le pire.



Ecriture et mise en scène : David Fenouil

Avec Ronan Pécout, Serge Gubern

Marseille et son Cacou à l’honneur.

