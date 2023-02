FILS CARA LA MAROQUINERIE, 2 mai 2023, PARIS.

FILS CARA LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2023-05-02 à 20:00 (2023-05-02 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

LIVE AFFAIR (2-L-R-2020-010041/3-L-R-2020-010096) PRESENTE : ce concert. Un an après son concert sur la scène mythique de la Maroquinerie, suivi d’une tournée remarquée en France (Hurricane Tour), Fils Cara revient avec un tout nouveau groupe de live. À quatre sur scène, entre chansons intenses et danses de possession, Fils développe son Grunge Solaire qui célèbre la beauté du doute. Une énergie insolente de printemps italien… Et un grand show de pop music !Accès personnes à mobilité réduite : 01 40 33 35 05

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

