Toulouse FILOCHARD Haute-Garonne, Toulouse LEON B1T X 2KEUS FILOCHARD Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LEON B1T X 2KEUS FILOCHARD, 27 novembre 2021 21:00, Toulouse. FILOCHARD.

Samedi 27 novembre, 21h00 LEON B1T X 2KEUS * Leon Bloum 1 Terh de bonnes vibes distillées à la sauce mélancolie. Des histoires de ce qui s’passe autour, des hommages pour les gens, du hip-hop qui se partage. Son flow se pose sur les productions de 2keus, sampleur et beatmaker d’Esoterism records. https://m.facebook.com/profile.php?id=416796088519681&ref=content_filter *

samedi 27 novembre – 21h00 à 23h00

* FILOCHARD 6/8 place du Pont Neuf, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Crédits :

Détails Heure : 21:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu FILOCHARD Adresse 6/8 place du Pont Neuf, 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville FILOCHARD Toulouse