Toulouse FILOCHARD Haute-Garonne, Toulouse ZITOUNE FILOCHARD Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

ZITOUNE FILOCHARD, 26 novembre 2021 21:00, Toulouse. FILOCHARD.

Vendredi 26 novembre, 21h00 ZITOUNE * Candide et Espiègle, Zitoune vous servira au menu du concert ses belles compositions françaises, et également sa recette explosive de « Western Badass » et de « Country Punch » avec sa guitare à plat et son jeu d’harmonica endiablé. https://www.facebook.com/zitounemusic

https://www.instagram.com/zitounemusic/ *

vendredi 26 novembre – 21h00 à 23h00

* FILOCHARD 6/8 place du Pont Neuf, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Crédits :

Détails Heure : 21:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu FILOCHARD Adresse 6/8 place du Pont Neuf, 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville FILOCHARD Toulouse