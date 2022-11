Films sur le renard et l’écureuil à la Pyramide du Loup Toucy Toucy Catégories d’évènement: Toucy

Yonne Toucy Yonne Jean-Marc GOUTORBE, Vice-Président LPO Yonne, est avant tout un naturaliste passionné et photographe animalier. Découvrez à ses côtés un documentaire sur la vie sociale et familiale du renard roux à 11 h et sur l’écureuil roux à 15 h. contact@lapyramideduloup.com +33 9 54 94 64 47 https://www.lapyramideduloup.com/paques-les-poules-arrivent-a-la-pyramide/ Lieu-dit Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy

