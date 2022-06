Films MoPA – Promotion 2022 Arles Arles Catégories d’évènement: 13200

Arles

Films MoPA – Promotion 2022 Arles, 10 juin 2022, Arles. Films MoPA – Promotion 2022 Place Félix Rey Espace Van Gogh Arles

2022-06-10 – 2022-06-10 Place Félix Rey Espace Van Gogh

Arles 13200 Venez découvrir une sélection des travaux des étudiants de l’école du film d’animation 3D. Rendez-vous au Théâtre Antique d’Arles !



Ouverture des portes côté jardin à 21h00.

La séance est gratuite mais la réservation est obligatoire ! Installée à Arles l’école propose une formation d’excellence aux métiers de l’animation 3D. Reconnue internationalement, MoPA allie création, passion et technologies de pointe. Son diplôme est un passeport d’entrée dans les plus grands studios d’animation contact@ecole-mopa.fr +33 4 90 99 46 90 http://www.ecole-mopa.fr/ Venez découvrir une sélection des travaux des étudiants de l’école du film d’animation 3D. Rendez-vous au Théâtre Antique d’Arles !



Ouverture des portes côté jardin à 21h00.

La séance est gratuite mais la réservation est obligatoire ! Place Félix Rey Espace Van Gogh Arles

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 13200, Arles Autres Lieu Arles Adresse Place Félix Rey Espace Van Gogh Ville Arles lieuville Place Félix Rey Espace Van Gogh Arles Departement 13200

Arles Arles 13200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Films MoPA – Promotion 2022 Arles 2022-06-10 was last modified: by Films MoPA – Promotion 2022 Arles Arles 10 juin 2022 13200 Arles

Arles 13200