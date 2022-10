Films Femmes Méditerranée Marseille, 26 novembre 2022, Marseille.

La 17e édition des Rencontres Films Femmes Méditerranée vous donne rendez-vous à Marseille du 26 novembre au 1er décembre, puis en région, autour d’une quarantaine de films, longs et courts métrages, fictions, documentaires et films d’animation, tous singuliers et choisis dans l’énergie collective grâce à la diversité de nos regards.



Notre programmation questionne des sujets sensibles tels que le monde de l’adolescence, le poids des sociétés patriarcales, le passé colonial. Elle fait la part belle aux récits initiatiques et aux fresques familiales, où souvent l’humour et la sororité font contrepoids aux crises.



Avec l’envie de travailler les mémoires qui traversent les territoires méditerranéens, notre programmation parcourt l’Algérie, la Tunisie, le Liban, la Palestine, l’Arménie, la Grèce, la République Tchèque, la Bosnie-Herzégovine, l’Italie, la France, l’Espagne et le Portugal.



A très vite !



Les Rencontres Films Femmes Méditerranée créées en 2006 à Marseille, ont pour vocation première la découverte des œuvres des réalisatrices des deux rives de la Méditerranée. Elles sont un rendez-vous unique en Europe par leur double caractère : cinéma au féminin, cinéma du Sud. Un cinéma exigeant, souvent dérangeant, fort d’une énergie remarquable où se mêlent dans le drame et la comédie, l’intime et l’Histoire en mouvement.



Depuis 2018, Films Femmes Méditerranée apporte un soutien particulier aux jeunes cinéastes méditerranéennes en organisant une journée professionnelle pour les aider à produire leur film. Ainsi 8 à 10 réalisatrices sont sélectionnées à l’issue d’un appel à projets diffusé sur l’ensemble du bassin méditerranéen et au-delà.



Depuis cinq ans, nous proposons à des publics éloignés du cinéma des projections gratuites et animons des débats avec des supports pédagogiques pour développer la confiance en soi, faciliter les échanges avec les autres et ouvrir le regard sur un cinéma d’auteur, fait par des femmes de la Méditerranée. Le cinéma en réponse aux questions d’une jeunesse qui s’interroge, des adultes qui doutent et qui vivent dans des structures d’insertion ou fermées ou qui fréquentent des structures socio-culturelles

