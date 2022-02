Films docs et rencontre avec des journalistes Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Films docs et rencontre avec des journalistes Médiathèque La Grand-Plage, 6 avril 2022, Roubaix. Films docs et rencontre avec des journalistes

Médiathèque La Grand-Plage, le mercredi 6 avril à 19:00

Une soirée pour découvrir les films des journalistes indépendants du collectif La Friche et des jeunes du Labo 148 de la Condition Publique. Et, surtout, un temps convivial pour dialoguer avec eux sur leurs créations et leur vision du journalisme. Venez les rencontrer !

Gratuit, entrée libre

Sélection de films documentaires Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T19:00:00 2022-04-06T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand-Plage Adresse 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Ville Roubaix lieuville Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Departement Nord

Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Films docs et rencontre avec des journalistes Médiathèque La Grand-Plage 2022-04-06 was last modified: by Films docs et rencontre avec des journalistes Médiathèque La Grand-Plage Médiathèque La Grand-Plage 6 avril 2022 Médiathèque La Grand-Plage Roubaix roubaix

Roubaix Nord