du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine de Kerguehennec

Dans la pénombre des salons, les films nous invitent à la découverte des racines de la culture hip-hop, sur la scène de l’Opéra de Paris avec une version saisissante des Indes Galantes, et dans les pas de la danseuse et chorégraphe Raphaëlle Delaunay, filmée par Jacques Gamblin. _Les Indes Galantes_ – extraits – de Clément Cogitore _VIA_ de Jacques Gamblin et Raphaëlle Delaunay _Du Lindy hop au hip hop_ – extraits – montage du Centre National de la Danse

Entrée libre

Le château de Kerguéhennec devient cinéma éphémère, avec a Nouvelle cinémathèque de la danse – Centre national de la danse. Domaine de Kerguehennec Domaine de Kerguéhennec, 56500, Bignan

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T19:00:00

