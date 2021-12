Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Films d’animation pour adolescent.e.s et adultes : Où est Anne Franck ! Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du mercredi 5 janvier 2022 au dimanche 9 janvier 2022

Résumé —— Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique recevant des visiteurs du monde entier. Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux réfugiés clandestins ; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois partout et nulle part. Et dans cette Europe différente, désormais aux prises avec de nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera le moyen de redonner au message d’Anne Frank sens, vie et espoir Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594555&cfilm=225850.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594555&cfilm=225850.html) Un film de Ari Folman Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-05T18:30:00 2022-01-05T20:00:00;2022-01-07T21:00:00 2022-01-07T22:30:00;2022-01-09T15:30:00 2022-01-09T17:00:00

