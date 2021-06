Films d’Allemagne(s) : Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann Goethe-Institut de Paris, 28 juin 2021-28 juin 2021, Paris.

Un cycle de films au Goethe-Institut Paris, dans le cadre de l’exposition sur Michael Schmidt au Jeu de Paume

Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann? [Qui a peur de l’homme noir ?]

Helke Misselwitz, Allemagne, 1989, 35 mm, 52’, noir et blanc, en allemand avec sous-titres français.

Une petite entreprise de livraison de charbon du quartier de Prenzlauer Berg à Berlin-Est est le théâtre des petits et grands événements vécus par ses habitants à la veille de la chute du Mur. Les charbonniers et leur patronne, au caractère bien trempé, s’expriment avec une verve réjouissante et une énergie vitale sans limites alors que la vie n’est pas facile et que le labeur est dur. Misselwitz les filme avec le cœur. La beauté qui se dégage de cette œuvre est immense, teintée parfois de mélancolie. Les images en noir et blanc du directeur de la photographie Thomas Plenert contribuent à sa réussite, dessinant le portrait d’un monde aujourd’hui disparu.

Helga Paris, Fotografin [Helga Paris, photographe]

Helke Misselwitz, Allemagne, 2020, numérique, 31’, couleur, en allemand avec sous-titres français.

Portrait intime à trois cent soixante degrés et en triptyque de la photographe Helga Paris, ce film a été réalisé à l’occasion d’une exposition qui lui fut consacrée à l’Akademie der Künste de Berlin en 2020. Connue pour ses photographies de la vie quotidienne et ses portraits formant une chronique du quartier de Prenzlauer Berg à Berlin, elle a aussi voyagé de par le monde.

Films d’Allemagne(s), 1978-2020

17.06 – 29.08.2021

Une programmation d’Agnès Wildenstein

Cette programmation d’une douzaine de films réalisés par quatre cinéastes femmes, de 1978 à 2020, permet de porter un regard singulier sur l’Allemagne, ses habitants et Berlin en particulier. La vision rétrospective que nous en avons aujourd’hui, depuis les premiers frémissements d’opposition, dans les années 1970, à la contestation qui aboutit à la chute du Mur de Berlin, permet en effet de mesurer l’importance des mutations sociopolitiques qu’ont vécues les Allemands dans les années qui précédèrent et suivirent cet événement.

Afin de mettre en lumière des réalisatrices allemandes dont les œuvres cinématographiques sont rarement présentées en France s’est imposée comme une évidence l’idée d’un gros plan sur Helke Misselwitz. Ses films, documentaires ou de fiction, révèlent tous un art du portrait et une sensibilité poétique unique. Pour compléter le tableau, il m’a paru cohérent et nécessaire de montrer le magnifique documentaire de Petra Tschörtner, sur le quartier de Berlin Prenzlauer Berg, emblématique des films tournés pendant la période dite du Tournant, Die Wende. Nous présenterons aussi quatre autres films : un essai, une expérimentation filmique et un manifeste féministe de Helke Sander puis une fiction de la cinéaste Iris Gusner sur des ouvrières d’une usine berlinoise. Ainsi nous circulerons en Allemagne(s), du nord au sud et d’est en ouest.

Ces femmes cinéastes, nées peu avant ou peu après la Seconde Guerre mondiale, nous montrent la vie quotidienne des Allemands sous tous ses aspects, leurs préoccupations, leurs rêves, décrivant la vie des habitants de la ville de Berlin, au travail, au café, chez eux. Elles expérimentent, défient les genres cinématographiques et réfléchissent à la représentation de la femme tout en filmant la ville de Berlin et la transformation de la société allemande. Helke Misselwitz, Helke Sander, Iris Gusner et Petra Tschörtner brossent le portrait de femmes et d’hommes, de travailleurs, d’artistes, inscrits dans une topographie et un temps particulier, vivant dans deux pays qui n’existent plus, la RDA et la RFA. Leurs films dialoguent les uns avec les autres et, par-delà les décennies, ils composent une fresque cinématographique originale qui nous renseigne aussi sur un pan peu connu de l’histoire du cinéma. Le Mur de Berlin entre le documentaire et la fiction est également tombé.

