Films + Atelier sensoriel pour les tout petits ! Cinéma Chaplin Denfert Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Films + Atelier sensoriel pour les tout petits ! Cinéma Chaplin Denfert, 15 juin 2022, Paris. Le mercredi 15 juin 2022

de 14h15 à 15h15

. payant Tarif unique : 5€ Tarif réduit (pour les centres de loisirs de la ville de Paris) : 3€

À partir de 2 ans : Projection du programme de courts métrages “À la découverte du monde”, Collectif Un programme de 5 courts métrages d’animation. Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des amis différents ou encore affronter les éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse place à l’exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête ! Au programme : – “Un peu perdu” de Hélène Ducrocq – “Fred et Anabel” de Ralf Kukula – “La Mésange et la Chenille” de Lena von Döhren – “Monsieur Philodendron” de Grega Mastnak – “Les Fruits des nuages” de Kateřina Karhánková Avec des papiers de multiples textures qui font écho aux différentes techniques d’animation des films du programme “À La Découverte du Monde”, Cécile Petitet invite les tout petits spectateurs à créer leur propre paysage sensoriel. Cinéma Chaplin Denfert 24 place Denfert-Rochereau 75014 Paris Contact : https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/lenfance-de-lart/ https://fb.me/e/1sX16H4eq https://fb.me/e/1sX16H4eq https://www.lescinemaschaplin.fr/denfert/film/168794/

© 2017 Little KMBO – Tous droits réservés

