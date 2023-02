Films + Atelier « On refait la musique » – Dès 3 ans ! Cinéma Le Brady Paris Catégories d’Évènement: île de France

Films + Atelier « On refait la musique » – Dès 3 ans ! Cinéma Le Brady, 20 février 2023, Paris. Le lundi 20 février 2023

de 10h15 à 11h15

. payant Tarif unique : 5€ Avant la découverte de plusieurs histoires de Gros-pois et Petit-point, à destination des plus petits, recréons tous ensemble le son du film, avec Peggy Hartmann ! Peggy Hartmann refait le son d’un extrait de film avec l’aide du public. En fonction de l’extrait et/ou du nombre de spectateurs, ce son est réalisé soit avec des objets, soit par bruitage à la bouche. Projection du programme de courts métrages « Les Nouvelles Aventures de Gros-Pois et Petit-Point » de Uzi et Lotta Geffenblad

Durée : 43 minutes Synopsis :

Gros-pois a toujours ses pois, Petit-point a toujours ses points…et ils sont toujours très heureux comme ça ! C’est avec un grand plaisir que nous retrouvons nos deux lapins si drôles et attachants, dans six nouvelles aventures encore plus burlesques et pleines de fantaisie. Cinéma Le Brady 39 boulevard de Strasbourg 75010 Paris Contact : https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/lenfance-de-lart/ https://www.lebrady.fr/

