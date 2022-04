FILMOÙ CHAKOD#5 Le Trimaran, 29 avril 2022, Loperhet.

Le Trimaran, le vendredi 29 avril à 19:00

FILMOÙ CHAKOD#5 C’est le retour de la CHAKOD-NOZ ! Le 29 avril à la salle du Trimaran à Loperhet 83 films reçus cette année sur le thème SPONTUS, terrible, effrayant, incroyable ! Dont 70 réalisés par des élèves maternelles, primaires, collégiens et lycéens. Des films de toute la Bretagne, de Bruz à Brest, en passant par Baud et Ploemeur… Bravo à toutes et à tous ! CHAKOD NOZ à partir de 19h : Deux films réalisés par les écoles de Landerneau, les films scolaires primés à la Chakod Deiz et les 13 films en lice pour la Sardine d’or, réalisés par des jeunes et moins jeunes, en famille ou entre amis. Il y en aura pour tous les goûts ! Au public de voter pour la SARDINE D’OR ! Tous les films sont en breton sous-titrés en français. La soirée sera animée par Lors Jereg. Un tapis rouge, du chic et des paillettes, le vote et la remise des prix, à boire et à manger et de la musique avec Malo Adeux et Gorre ha Goueled : venez nombreux !! Plijadur vo !! Ce sera brav spontus !!!!

