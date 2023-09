Filmo Projo : Fils de Plouc Bar à Bulles Paris, 4 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 04 octobre 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. gratuit

Venez découvrir le film belge déjà culte FILS DE PLOUC, une soirée qui s’annonce en 3D… Débile, délirant et un brin déviant.

C’est l’une des comédies les plus drôles, folles, exubérante et outrageante de ces dernières années.

Fils de plouc est une comédie belge écrite et réalisée par deux frères, Harpo et Lenny Guit, et sortie en 2021. L’histoire de deux frangins stupides et sans le sou, d’une vingtaine d’années, qui perdent Jacques Janvier, le chien de leur mère, et ont 24 heures pour le retrouver dans les rues de Bruxelles.

Humour scato, aventure absurde où se mêlent le glauque, le gras, le fou et le tendre. Fils de Ploucs, c’est un road trip hallucinant, tourné avec les moyens du bord dans les rues de la capitale belge, sans autorisation parfois, mais avec une imagination débordante, voire débridée.

Comédie hilarante, ce premier film est aussi porteur d’un discours social, la caméra des frères Guit n’ignorant rien de la misère qui entoure leurs personnages. Fils de Ploucs, c’est tout cela. Et mille autres choses encore.

Bar à Bulles 4 cité Véron 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/filmo-projo-fils-de-plouc/ https://fb.me/e/WkHvOIAl https://link.dice.fm/T4c19d1334f5

La Machine du Moulin Rouge