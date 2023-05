Filmo Projo 2 Bar à Bulles, 9 mai 2023, Paris.

Le mardi 09 mai 2023

de 19h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Projection de « Swiss Army Man » des Daniels dans le Central de La Machine du Moulin Rouge.

Le 9 mai, on vous donne rendez-vous au Bar à Bulles, au cœur de La Machine du Moulin Rouge pour la projection d’un film unique, dingue, drôle, décalé. Et c’est gratuit ! (100 places, dans la limite des places disponibles). Pour participer, inscrivez-vous ici

Swiss Army Man, c’est cela, un film différent, une folie, une œuvre de doux rêveurs : les Daniels, qui ont remporté une moisson d’Oscars pour leur deuxième long-métrage, Everything Everywhere All At Once.Mais avant, il y eut donc Swiss Army Man. L’histoire d’un homme, Paul Dano, échoué sur une île désert en compagnie du cadavre d’Harry Potter.

Fou, on vous dit !Nous sommes en 2016 et le monde découvre, après quelques clips totalement barrés (le Turn Down For What de DJ Snake, c’était déjà eux), deux cinéastes habités, malins, foutraques et passionnants.Vous pourrez même gagner des trucs.

Et surtout, apprendre à survivre sur une île déserte ! Fou, encore une fois !

Bar à Bulles 4 Cité Véron 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/filmo-projo-2/ https://fb.me/e/HBUFMIQs https://fb.me/e/HBUFMIQs https://link.dice.fm/Projos-Filmo-mai23

La Machine du Moulin Rouge