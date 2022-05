Filmer sous la dictature : propagande et censure sous l’Estado Novo Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Filmer sous la dictature : propagande et censure sous l’Estado Novo Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale, 5 juin 2022, Fontainebleau. Filmer sous la dictature : propagande et censure sous l’Estado Novo

Médiathèque de Fontainebleau, espace culturel La Charité Royale, le dimanche 5 juin à 14:00

Si par comparaison avec d’autres systèmes totalitaires qui lui furent contemporains, l’Estado Novo de Salazar a manifesté une certaine réserve envers la propagande visuelle, le domaine cinématographique n’en fut pas moins sévèrement contrôlé. Il s’agissait en effet de promouvoir les valeurs du régime ainsi qu’une vision de la Nation censée correspondre à l’idéal salazariste. À toutes les étapes de la production, la censure étatique veillait avec rigueur à la conformité idéologique des films obligeant les créateurs à se plier à de nombreuses contraintes et, parfois, à user de moyens détournés.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

_ Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale 15 rue Royale, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale Adresse 15 rue Royale, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau lieuville Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Filmer sous la dictature : propagande et censure sous l’Estado Novo Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale 2022-06-05 was last modified: by Filmer sous la dictature : propagande et censure sous l’Estado Novo Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale Médiathèque de Fontainebleau,espace culturel La Charité Royale 5 juin 2022 espace culturel La Charité Royale Fontainebleau Fontainebleau Médiathèque de Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne