Médiathèque José CABANIS, le mardi 22 mars à 18:00

“_Rencontre avec Patricio Guzmán, filmer obstinément_” propose un voyage à travers le cinéma du cinéaste documentariste chilien **Patricio Guzmán**. De “_La Bataille du Chili_”, monument du cinéma retraçant les derniers mois de Salvador Allende et de l’Unité Populaire chilienne, au “_Bouton de Nacre_”, un projet en chantier filmé ici, Patricio Guzmán se dévoile et dévoile sa vision du cinéma. Parallèlement, le réalisateur retrace l’histoire de son pays de 1972 à nos jours. Séance présentée par **Juliette Achard**, monteuse et réalisatrice de films documentaires. Projection organisée dans le cadre du [festival Cinélatino](https://www.cinelatino.fr/actu/projection-filmer-obstinement-entretien-de-patricio-guzman) _**Rencontre avec Patricio Guzmán, filmer obstinément**_ Réalisation : Boris Nicot. Documentaire, France. 90min Coproduction INA-Ciné+

Vérifier les conditions sanitaires avant la séance

