Filmer le sport : La grande extase du sculpteur sur bois Steiner & Gasherbrum, la montagne lumineuse

2022-11-14

Herzog accompagne Walter Steiner sur les quelques jours de du championnat 1972 de saut à ski à Planica en Slovénie. W. Steiner sculpteur sur bois à ses temps perdus, est une légende dans cette discipline. Médaillé d’or à Planica en 1972, il n’est cependant pas à la recherche des records, mais juste de l’extase de l’envol. Sa passion pour la simple beauté du geste se heurte cette année là à la pression du public et des organisateurs qui, eux, attendent de nouveaux records.

47 minutes

Gasherbrum, la montagne lumineuse

Reinold messner est une légende de l’alpinisme. En juin 1984, Herzog le suit alors qu’avec son acolyte Hans KAMMERLANDER, il se lance dans un nouveau pari : faire l’ascension en une seule expédition de deux sommets de la chaîne Gasherbrum, respectivement 8 068 et 8 035 mètres d’altitude.

45 minutes Projection de La grande extase du sculpteur sur bois Steiner & Gasherbrum, la montagne lumineuse – Séances suivies d’une rencontre avec Federico ROSSIN, historien du cinéma et programmateur associé OT Villefranche-Najac dernière mise à jour : 2022-10-29 par

