Free to Run

Des rues de New York aux sentiers des Alpes suisses, de Sao Paulo à Paris, Londres ou Milan… Hommes et femmes, champions ou anonymes… Ils sont chaque année des dizaines de millions à courir. Pourtant, il y à 50 ans, cette activité était réservée à une élite masculine et cantonnée aux stades. Sur cinq décennies au cours desquelles le monde a changé comme jamais auparavant, ce film retrace la fabuleuse épopée de la course libre et des coureurs de fond modernes.

100 minutes Projection de Free to run – Séance suivie d’une rencontre en visioconférence avec Pierre Morath (réalisateur) et Fabrice Estève (producteur) OT Villefranche-Najac

