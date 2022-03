“Filmer la Cité Rouge” : Projection et rencontre Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

“Filmer la Cité Rouge” : Projection et rencontre Bibliothèque François Villon, 21 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 21 mai 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

Venez assister à la projection du court-métrage réalisé lors des ateliers vidéos menés par la vidéaste Sarah Klingemann ! En mars dernier, accompagnée de l’association Labomatique, la réalisatrice Sarah Klingemann a animé un cycle d’ateliers, avec un groupe d’usagers de notre bibliothèque, pour découvrir et filmer la Cité Rouge. Venez assister à la projection du court-métrage qui a pu être créé suite à ces ateliers et rencontrer l’équipe des réalisateurs en herbe ! Un temps d’échange est également prévu avec Sarah Klingemann autour de sa démarche et de son travail. Vous pouvez par ailleurs visionner certains des films qu’elle a réalisé dans le cadre de l’atelier Patrimoine avec l’association Labomatique ici. Entrée gratuite sur inscription. Informations et réservations auprès de la bibliothèque. Début des inscriptions : samedi 23 avril 2022. Image de couverture : Site web Architecture Art Déco Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette Paris 75010

2 : Colonel Fabien (Paris) (81m) 75 : Colonel Fabien (Paris) (81m)

Contact : 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://twitter.com/BiblioVillon Cinéma

Date complète :

2022-05-21T15:00:00+01:00_2022-05-21T17:00:00+01:00

Site web architecture art déco

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque François Villon Adresse 81, boulevard de la Villette Ville Paris lieuville Bibliothèque François Villon Paris Departement Paris

Bibliothèque François Villon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

“Filmer la Cité Rouge” : Projection et rencontre Bibliothèque François Villon 2022-05-21 was last modified: by “Filmer la Cité Rouge” : Projection et rencontre Bibliothèque François Villon Bibliothèque François Villon 21 mai 2022 Bibliothèque François Villon Paris Paris

Paris Paris