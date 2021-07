Filmer en Connexion/ Exposition vivante Cour Oasis de l’école Keller, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 16h à 18h

gratuit

Le monde du cinéma, de la mode et de la musique se rencontrent à un croisement, celui de la cour Oasis Keller.

Si tu es curieux de savoir ce qui prend vie dans un monde créatif, alors tu vas adorer ce que la MPAA Breguet (la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs) et Vendredi Poésie te proposent.

Dans le cadre du Festival Connexion Hors-les-murs, produit ton court-métrage en donnant vie aux créations que tu fabriqueras à l’aide de découpage, collage et de la manipulation de divers matériaux. Capter les moments, observer, discuter, être acteur, le cinéaste Benoit Labourdette et sa caméra te réserve plus d’un tour ! C’est aussi l’occasion pour toi de découvrir les créations modes Streetwear des jeunes de Belleville lors d’une exposition vivante proposée par Vendredi Poésie. Lumière dans cette cour végétalisée sur la représentation du corps et la créativité de tous. L’ensemble sera bercé par des performances musicales et des échanges autour d’un goûter !

Au plaisir de vous retrouver les samedis 10 et 17 juillet de 16h à 18h.

« Vendredi Poésie rêve un monde où l’unique et le vivant sont un subtil mélange d’être ensemble. Un monde où les cadres sociaux, économiques et écologiques se questionnent et se recrée sans cesse. Chacun peut dessiner son avenir et agir pour le meilleur. »

Cours Oasis ?

Depuis 2018, le programme Oasis FEDER verdit les cours d’écoles parisiennes afin de lutter contre le réchauffement climatique. Venez découvrir ces nouveaux îlots de fraîcheur près de chez vous et profitez des animations culturelles, sportives et solidaires proposées par les associations locales et la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement !

Pour plus d’informations sur le programme Oasis et les animations proposées dans le cadre de l’ouverture de la cour Keller : https://daiclic.org/cours-oasis/

Pour information, les masques sont obligatoires dans la cour à partir de 6 ans.

Cour Oasis de l’école Keller 4 Rue Keller Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (277m) 9 : Voltaire (522m)



Contact :MPAA Breguet/ Benoît Labourdette/ Vendredi Poésie/ Ligue de l’enseignement Fédération Paris https://www.mpaa.fr/programmation/cour-oasis https://twitter.com/ligueparis?lang=fr

© Vassili Feodoroff © Benoit Labourdette