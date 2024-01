FILMARcito: High Tech Bibliothèque de la Cité Genève, dimanche 25 février 2024.

FILMARcito: High Tech // dimanche 25 février à 14h00 // bibliothèque de la Cité // dès 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-25T14:00:00+01:00 – 2024-02-25T14:45:00+01:00

Fin : 2024-02-25T14:00:00+01:00 – 2024-02-25T14:45:00+01:00

Fondé en 1999 et basé à Genève, le Festival FILMAR en América Latina soutient le cinéma indépendant et les cinéastes d’Amérique latine.

Sa programmation reflète la richesse, la diversité et les mémoires du continent latino-américain.

FILMAR en América Latina s’attache aussi à son jeune public.

Un dimanche par mois, FILMARcito est l’invité de la bibliothèque de la Cité et propose aux cinéphiles en herbe de découvrir des séries de courts-métrages

La technologie a apporté à notre monde humain la possibilité d’explorer l’espace, d’avoir des robots, de s’amuser avec des jouets qui se mettent en mouvement tout seuls. Cette série de courts-métrages nous invite à découvrir comment ce monde peut être alimenté par des énergies renouvelables, à quoi ressemble la vie d’un astronaute et comment nous pouvons nous évader dans un espace fantastique grâce au dessin.

en partenariat avec le festival Filmar en America Latina

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

