FILMARcito: être vivant ! Bibliothèque de la Cité Genève, dimanche 24 mars 2024.

FILMARcito: être vivant ! FILMARcito: être vivant ! // dimanche 24 mars à 14h00 // bibliothèque de la Cité // dès 5 ans Dimanche 24 mars, 14h00 Bibliothèque de la Cité 0.-

Fondé en 1999 et basé à Genève, le Festival FILMAR en América Latina soutient le cinéma indépendant et les cinéastes d’Amérique latine.

Sa programmation reflète la richesse, la diversité et les mémoires du continent latino-américain.

FILMAR en América Latina s’attache aussi à son jeune public.

Un dimanche par mois, FILMARcito est l’invité de la bibliothèque de la Cité et propose aux cinéphiles en herbe de découvrir des séries de courts-métrages

Être vivant !

Nous partageons la planète terre avec des animaux et des plantes. Cette série de courts-métrages nous invite à explorer notre environnement et sa diversité à travers nos émotions, la musique et l’art en général, car ce sont toutes ces expériences qui nourrissent notre créativité et notre désir de vie.

en partenariat avec le festival Filmar en America Latina

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

