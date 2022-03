FILMARcito CERN – Globe de la science et de l’innovation Meyrin Catégorie d’évènement: Meyrin

FILMARcito CERN – Globe de la science et de l’innovation, 30 mars 2022, Meyrin. FILMARcito

CERN – Globe de la science et de l’innovation, le mercredi 30 mars à 15:00

Est-ce que la vie est présente dans l’univers? Et si oui, sous quelle forme? Sera-t-il possible d’envisager un jour un voyage interstellaire? Utopies et imaginaires de l’inconnu, voilà des films pour une réflexion sur la vie et l’avenir des terrien·ne·s. Des courts-métrages réalisés par des cinéastes de Bolivie, Argentine, Mexique, Pérou et Chili racontent des histoires insolites, sensibles et drôles à partir d’une conscience d’un au-delà infini. * Historias contaminadas al azar no.5 | Denis Chapon | Bolivie | 2014 | 2′ | sans dialogues * Viaje a Marte | Juan Pablo Zaramella | Argentine | 2005 | 14′ | vo st fr * Bendito Machine 6 « Carry On » | Jossie Malis | Pérou, Chili | 2018 | 14′ | sans dialogues * Polvo de estrellas | Aldo Sotelo Lázaro | Mexique | 2017 | 14′ | vo esp narration en fr La projection sera suivie d’une discussion avec Dr. Michel Decroux, Professeur au Département de physique de la matière condensée, UNIGE. Tous les films sont proposés avec une narration ou un sous-titrage en français | Discussion en français Age recommandé: dès 6 ans FILMARcito est la section jeune public du Festival FILMAR. Elle propose aux cinéphiles en herbe des œuvres magiques et éducatives du vaste continent latino-américain. L’occasion pour les enfants de donner libre cours à leur imagination et de réfléchir à leur rapport au monde et à sa diversité.

Entrée libre – inscription obligatoire – Dès 6 ans

