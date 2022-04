Film “Visite Nocturne” Musée Michel Hachet Toul Toul Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Musée Michel Hachet Toul, le samedi 14 mai à 20:00

Le court-métrage, de fiction, relate une viste au musée qui devient surprenante après la découverte d’une relique mystérieuse… Les élèves de l’option cinéma du Lycée Vatelot ont tourné dans les alles un film, de nuit, et le présentent au public. Musée Michel Hachet Toul 25 rue Gouvion Saint-Cyr 54200 Toul Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T22:00:00

