Film : Viens je t'emmène
2022-05-10
Passage du Fabricou Cinéma / Salle Vesprade
Thueyts

2022-05-10

À Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux d'Isadora, prostituée de 50 ans, mais elle est mariée. Le centre-ville est le théâtre d'une attaque terroriste, Selim, un jeune sans-abri se réfugie dans l'immeuble de Médéric provoquant une paranoïa collective.

maisonimage@wanadoo.fr
+33 4 75 89 04 54
http://www.maisonimage.eu/

