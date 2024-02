FILM VIA SEDNA AU CINÉMA LA TOILE DE MER Pornichet, vendredi 8 mars 2024.

Dans le cadre de la Women’s Cup.

Le vendredi 8 mars à 20h15, séance exceptionnelle du film VIA SEDNA, qui sera suivi d’un échange en salle avec Maria-Sol Massera, capitaine en second de l’expédition.

Cette séance est co-organisée avec l’APCC (Club de Voile de Nantes, basé à Pornichet) à l’occasion de la 14ème édition de la Women’s Cup régate féminine, qui a lieu du 8 au 10 mars.

Un documentaire de Ramona Waldner. C’est à l’occasion d’un projet social que Caro North et Marta Guemes ont l’opportunité de travailler ensemble, l’une en tant que guide de montagne, l’autre comme navigatrice. Rapidement, elles se rendent compte qu’elles partagent la même passion pour les grandes aventures et expéditions vers l’inconnu. Elle se mettent à rêver d’une expédition différente de tout ce qu’elles ont pu connaitre auparavant.Elles veulent naviguer avec une équipe 100% féminine, depuis la France en passant par les rudes mers arctiques pour arriver au Groenland, où les grimpeuses ouvriraient une nouvelle voie de Big Wall.Il leur faudra deux ans encore pour mettre en place les préparatifs et la logistique, trouver les financements et rassembler l’équipe de trois intrépides grimpeuses, quatre navigatrices expérimentées et une cinéaste hors pair.

Enfin, les huit jeunes femmes mettent les voiles depuis La Rochelle mais elles se rendent vite compte que Sedna, la déesse inuite des mers, va les mettre à rude épreuve. C’est une histoire de patience, de détermination, de confiance, et surtout de lien, celui qui unit ces extraordinaires femmes au sens de l’humour à toute épreuve. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:00:00

fin : 2024-03-08

avenue Gambetta

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire

