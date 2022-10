Film : Variety

2022-10-21 21:45:00 21:45:00 – 2022-10-21 Yan VIALLET, jeune Freerider de 20 ans qui aime la compétition, le ski et surtout la montagne. Le 3 septembre 2021, Yan VIALLET, jeune Freerider de 20 ans, apprend la disparition de son ancien coach de ski alpin : Nicolas TRAPPIER. Un réel choc ! Pour surmonter ces moments difficiles, il décide de retourner à la base de son sport : le Ski alpin. Puis, il va découvrir le ski de pente raide. Ce qui lui permettra de s’épanouir pleinement dans sa discipline favorite : le ski Freeride. C’est cette diversité de disciplines que Yan présente dans son premier film : VARIETY Dans le cadre International Freeride Film Festival en compétition (Long métrage)

Durée : 19min10

Réal: Simon Morice

Prod: Simon Morice & Yan Viallet dernière mise à jour : 2022-10-11 par

