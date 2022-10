FILM ‘UNE TERRE SANS ABEILLE’ – FESTIVAL ALIMENTERRE Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse Projection suivie d’un débat animé par un apiculteur.

Les alertes et alarmes sont nombreuses. On sait aujourd’hui que les abeilles sont menacées partout dans le monde. En France, 56 millions d’abeilles meurent chaque jour. Quelles sont les solutions envisagées ? Comment l’être humain répond-il à cette situation ? Les réponses sont diverses. Certaines sont ubuesques, futuristes, d’autres innovantes, d’autres encore sont solidaires et collectives.

Partons autour du monde à la rencontre des divers acteurs et à la découverte des solutions envisagées. De l’Amérique à l’Asie, en passant par l’Europe, derrière les réponses apportées, se dessine le monde de demain.

Entrée gratuite. collectifmeusesolidarite@outlook.fr +33 6 42 33 13 05 https://www.alimenterre.org/l-edition-2022 festival alimenterre

