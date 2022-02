Film – Une jeune fille qui va bien Orbey Orbey Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Film – Une jeune fille qui va bien
Orbey, 28 février 2022
Haut-Rhin

Synopsis : Irène, jeune fille juive, vit l'élan de ses 19 ans à Paris, l'été 1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses journées s'enchaînent dans l'insouciance de sa jeunesse.

+33 892 68 27 45

