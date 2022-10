Film : Une Histoire d’Echec

2022-10-20 18:20:00 18:20:00 – 2022-10-20 Un cadre d’exception, une semaine de ride en perspective et une bande de skieurs prêts à en découdre. Le rêve à portée de main mais tout ne se passe jamais comme prévu. Dans le cadre International Freeride Film Festival en compétition (Long métrage)

Durée : 29min

Réal: Alix Papoutsos

Durée : 29min

Réal: Alix Papoutsos

Prod: Blue Hats

