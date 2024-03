Film Tout ce que le ciel permet Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André, dimanche 31 mars 2024.

Comédie dramatique, Romance

Veuve d’âge mûr, Carey Scott mène une vie terne et sans histoire dans une petite localité de Nouvelle-Angleterre, se consacrant au bonheur de ses deux enfants Ned et Kay, qui viennent d’entrer à l’Université. Mais Carey rêve encore d’un grand amour. C’est dans cette disposition d’esprit qu’elle rencontre Ron Kirby, le séduisant pépiniériste de quinze ans plus jeune qu’elle engagé par ses soins pour s’occuper de son jardin…

Durée 1h29. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 17:30:00

fin : 2024-03-31

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Film Tout ce que le ciel permet Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2024-03-08 par Pléneuf-Val-André Tourisme