Film : The Nomad Lines

Hautes-Pyrnes

Capvern, 21 octobre 2022

CAPVERN LES BAINS Place des Palmiers

2022-10-21 17:10:00 17:10:00 – 2022-10-21

Place des Palmiers – Capvern les Bains CAPVERN LES BAINS

Capvern

C'est la rencontre, deux générations radicalement différentes et pourtant une aventure unique. Rien ne prédestinait la rencontre de Yannick et Tom mais cet hiver aura créé

un lien incroyable entre eux et leur aventure au Kazakhstan au printemps aura été incroyable. Des hauts sommets enneigés du Tian Shan aux steppes et déserts du Kazakhstan, une odyssée unique en Asie Centrale. Du ski, des rencontres, des souvenirs, unique… Dans le cadre International Freeride Film Festival en compétition (Court métrage)

Durée : 13min

Réal: Yannick Besançon & Tom Baud

Réal: Yannick Besançon & Tom Baud

Prod: Wild Irbis Production

