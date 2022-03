Film-Témoignages “Voix de Migrant.e.s” : 21 travailleur.se.s immigré.e.s des milieux populaires franciliens prennent la parole Théâtre Le Local, 19 mars 2022, Paris.

gratuit

Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme

Synopsis :

” Chez nous, parler de soi… On ne sait pas parler de nous en fait. Ça c’est réservé à une population qui parle des gens mais nous, finalement, on ne parle pas de nous-mêmes.” (Madane S.)

6.6 Millions d’immigré.e.s installé.e.s en France* mais que sait-on de ces hommes et de ces femmes, travailleurs/ses de l’aube et du crépuscule, «travailleurs/ses de la deuxième ligne» en temps de covid, rouages indispensables d’une économie avide de main d’œuvre flexible et besogneuse?

Pourquoi partir ? Qu’est-ce qui pousse des hommes, des femmes, à quitter leurs proches, le pays qui les a vu.e.s naître ? Premières impressions, premières surprises, premières déconvenues aussi. Partir ? Rester ? La nostalgie, le manque… Petit à petit, s’habituer. Pas à pas, construire sa vie dans le pays d’arrivée. S’installer dans cet entre-deux de l’émigré.e-immigré.e, entre ici et là-bas, entre deux pays, deux terres, où l’on a plus/pas vraiment sa place.

Ce film donne la parole à vingt-et-un travailleurs et travailleuses migrant-e-s des milieux populaires franciliens, installé.e.s en France. Un témoignage précieux et rare sur le parcours de ces hommes et de ces femmes.

* INSEE (2020), France, portrait social 2020, INSEE Références, pp218-219.

Théâtre Le Local 18 rue de l’Orillon Paris 75011

