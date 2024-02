Film surprise en avant-première Cinéma Studio 7 Auzielle Auzielle, lundi 4 mars 2024.

Film surprise en avant-première Découvrez un film sans rien en savoir ! Lundi 4 mars, 19h45 Cinéma Studio 7 Auzielle Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-04T19:45:00+01:00 – 2024-03-04T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-04T19:45:00+01:00 – 2024-03-04T22:30:00+01:00

Mais quel premier film mystère pour 2024 ? Aucune réponse possible avant le lundi 4 mars 20h30, mais un petit verre à déguster en attendant dès 19h45 !

Le coup de coeur surprise en avant-première de l’AFCAE, c’est toujours la promesse d’une bonne soirée pleine d’inconnues et d’émotions, avec la convivialité légendaire de Studio 7 en plus !

Cinéma Studio 7 Auzielle chemin des écoliers Auzielle Auzielle 31650 Haute-Garonne Occitanie 05 61 39 02 37

