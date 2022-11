Film surprise, dans l’esprit de Noël Dinard Dinard Catégories d’évènement: 35800

Dinard

Film surprise, dans l’esprit de Noël Dinard, 21 décembre 2022, Dinard. Film surprise, dans l’esprit de Noël

2, Place de Newquay Médiathèque L’Ourse Dinard 35800 Médiathèque L’Ourse 2, Place de Newquay

2022-12-21 – 2022-12-21

Médiathèque L’Ourse 2, Place de Newquay

Dinard

35800 Une histoire comique et fantastique qui saura surprendre toute la famille ! Dès 6 ans. Un voyage entre les époques en suivant les aventures fantastiques de deux adolescentes qui échangent leurs places et leurs destinées. Gratuit, sur inscription à la Médiathèque. +33 2 99 46 28 30 Médiathèque L’Ourse 2, Place de Newquay Dinard

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: 35800, Dinard Autres Lieu Dinard Adresse Dinard 35800 Médiathèque L'Ourse 2, Place de Newquay Ville Dinard lieuville Médiathèque L'Ourse 2, Place de Newquay Dinard Departement 35800

Dinard Dinard 35800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Film surprise, dans l’esprit de Noël Dinard 2022-12-21 was last modified: by Film surprise, dans l’esprit de Noël Dinard Dinard 21 décembre 2022 2 35800 dinard Place de Newquay Médiathèque L'Ourse Dinard 35800

Dinard 35800