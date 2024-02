Film Sous le vent des marquises Orbey, mardi 27 février 2024.

Film Sous le vent des marquises Orbey Haut-Rhin

La vie d’Alain est bouleversée quand on lui propose d’interpréter Brel. Son destin se mélange à celui de l’artiste et cela va le rapprocher de sa fille.

Synopsis Quand Alain doit jouer Brel, son destin se mélange à celui de l’artiste. Cette rencontre va le rapprocher de sa fille et bouleverser sa vie. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 20:30:00

fin : 2024-02-27 22:00:00

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est contact@cinemaorbey.fr

L’événement Film Sous le vent des marquises Orbey a été mis à jour le 2024-02-11 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg