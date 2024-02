Film Social Festibala Rue Docteur J. Chatard Cambo-les-Bains, mardi 19 mars 2024.

Film Social Festibala Rue Docteur J. Chatard Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Le Film Social Festibala est un événement visant à sensibiliser le plus grand nombre à des enjeux sociétaux contemporains trop souvent invisibilisés, simplifiés, parfois même niés. Au travers de la médiation cinématographique et des échanges qui s’ensuivent, ils invitent ainsi à un changement de regard et à un dialogue afin de ne pas laisser le silence s’installer. Pour cette première édition, le vieillissement, l’exil, ainsi que la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap seront les trois défis auxquels nous nous intéresserons tout particulièrement.

>> MARDI 19 MARS 2024 A 20H Les vieux de Claus Drexel 1h37

Thématique Personnes âgées

>>MERCREDI 20 MARS 2024 A 20H Human Flow de Von Ai Weiwei 2h20 vo

Thématique Exil

>>JEUDI 21 MARS 2024 A 20H Because of my body de Francesco Cannava 1h23 vo

Thématique Assistance vie sexuelle .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19

fin : 2024-03-21

Rue Docteur J. Chatard Cinéma l’Aiglon

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

