En partenariat avec le Lux et l’association Femmes Solidaires, la Caf organise une soirée ciné débat le jeudi 25 novembre 2021 à 20 heures au LUX, avec la diffusion du film “Slalom” réalisé par Charlène Favier avec Noée Abita, Jérémie Renier. Cette soirée s’inscrit dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes (symbolisée par le port d’un Ruban Blanc). Synopsis du film “Slalom” : “Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s’investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l’emprise absolue de Fred…” Un film, tourné entièrement en Savoie qui aborde sans détour des thèmes sensibles tel que le rapport au corps, les abus sexuels, l’exigence sportive en contradiction avec l’esprit adolescent cherchant une perte de contrôle, l’adrénaline du danger, l’emprise psychologique … Public : Conseillé pour les enfants de plus de 12 ans. La projection sera suivi d’un débat animé par Bastien Enard, journaliste en présence d’un psychologue du Pôle victime et des représentants d’association (CIDFF, Remaid France victimes, associations sportives…). Cette séance est prise en charge par la CAF de la Drôme sur inscription via le lien suivant : [https://bit.ly/2Z7TsrJ](https://bit.ly/2Z7TsrJ) Compte tenu du contexte sanitaire, cette séance est accessible à tous sur présentation d’un pass sanitaire dès 12 ans (les détails figurent sur le site internet du LUX). Le port du masque est obligatoire en salle.

LUX scène nationale 36 boulevard du Général de Gaulle 26000 Valence Valence Drôme



