Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Film “Simone, le Voyage du Siècle” Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Film “Simone, le Voyage du Siècle” Saint-Dizier, 23 novembre 2021, Saint-Dizier. Film “Simone, le Voyage du Siècle” Ciné-Quai 36 Rue Lamartine Saint-Dizier

2021-11-23 20:00:00 – 2021-11-23 Ciné-Quai 36 Rue Lamartine

Saint-Dizier Haute-Marne En avant-première, projection du film d’Olivier Dahan où les spectateurs vont pouvoir découvrir Elsa Zylberstein sous les traits de Simone Veil.

Au profit de la recherche fondamentale sur le cerveau sous l’impulsion du Rotary, dont le CLUB ROTARY DE SAINT DIZIER. Film d’Olivier Dahan avec Zylberstein sous les traits de Simone Veil. A 20h. https://www.espoir-en-tete.org/ En avant-première, projection du film d’Olivier Dahan où les spectateurs vont pouvoir découvrir Elsa Zylberstein sous les traits de Simone Veil.

Au profit de la recherche fondamentale sur le cerveau sous l’impulsion du Rotary, dont le CLUB ROTARY DE SAINT DIZIER. Ciné-Quai 36 Rue Lamartine Saint-Dizier

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Saint-Dizier Adresse Ciné-Quai 36 Rue Lamartine Ville Saint-Dizier lieuville Ciné-Quai 36 Rue Lamartine Saint-Dizier