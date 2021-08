Film screening : “BORDERLINE | خط الحدود – بوردرلاين” Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, 9 septembre 2021, Jerusalem.

Film screening : “BORDERLINE | خط الحدود – بوردرلاين”

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, le jeudi 9 septembre à 20:00

C’est la rentrée ! Venez profiter du jardin de l’Institut français pour une nouvelle séance du Ciné-Club : nous y projetterons le documentaire BORDERLINE sur des jeunes musiciens et musiciennes en Palestine, filmé entre Jérusalem, Ramallah et Gaza. **JEUDI 9 SEPTEMBRE | 20H00 | ENTRÉE GRATUITE** Ciné-Club le retour #4 présente… _**BORDERLINE**_ de Benoît Bizard et Antoine Bonzon | 2020 | Documentaire | 52min | VO Arabe, Anglais, Français avec ST Arabe Borderline invite à une immersion musicale et poétique en Palestine. De Jérusalem à Ramallah, des collines de Cisjordanie à Gaza, différents quotidiens se dévoilent dans l’intimité de musiciennes et musiciens pratiquant rap, punk-rock, musique classique ou traditionnelle. Face à un enfermement parfois brutal, Ivan, Ranim, Taleen, Abu Sofiane et Sari expriment tous, par leur musique, un besoin inaliénable de liberté. Regardez la BANDE-ANNONCE : [[https://kameleonprod.fr/portfolio/borderline/](https://kameleonprod.fr/portfolio/borderline/)](https://kameleonprod.fr/portfolio/borderline/) Activité dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Entrée libre

BORDERLINE de Benoît Bizard et Antoine Bonzon | 2020 | Documentaire | 52min | VO Arabe, Anglais, Français avec ST Arabe

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem, 23 Salah Eddin street Jerusalem



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T20:00:00 2021-09-09T22:00:00